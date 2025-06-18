сегодня в 19:55

Адвокат раскрыла будущее аэропорта Домодедово после передачи в пользу государства

Партнер корпоративной практики адвокатского бюро «Вертикаль» Алена Бачинская заявила, что Росимущество с высокой степенью вероятности инициирует смену органов управления аэропорта Домодедово, а также инициирует процессы по передаче активов и документации, сообщает газета «Ведомости» .

Накануне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства аэропорт Домодедово. Согласно решению суда, переход активов ООО «ДМЕ холдинг» в казну государства начнется немедленно.

По словам эксперта, немедленное выполнение решения суда подразумевает, что оно реализуется автоматически через внесение информации в государственный реестр (ЕГРЮЛ) о собственниках долей в обществах.

При этом Бачинская добавила, что в ближайшее время существенных кадровых изменений в составе линейного персонала, изменения в хозяйственной деятельности аэропорта ждать не стоит.