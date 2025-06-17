Российский суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства

сегодня в 17:52

Арбитражный суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

Исковые требования Генпрокуратуры РФ удовлетворены. Их постановили начать немедленно исполнять.

Слушание по иску Генпрокуратуры РФ к Домодедово прошли 17 июня. Ответчиком была группа компаний, связанных с объектом инфраструктуры, и владелец объекта Дмитрий Каменщик.

В иске Генпрокуратура просила признать недействительными некоторые сделки, которые проводились с 2016 года. Компании группы «Домодедово» тогда переводили под иностранное влияние.

Еще ГП РФ попросила взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ холдинг». Оно управляет активами аэропорта.

Арбитражный суд Московской области арестовал имущество группы «Домодедово», акции и доли в российских и иностранных юридических лицах, которыми владеют бенефициары группы Дмитрий Каменщик и Валерий Коган.