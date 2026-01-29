Адвокат объяснила, что делать, если во время уборки снега повредили автомобиль
Фото - © Медиасток.рф
Падение снега на автомобиль с юридической точки зрения — это не несчастный случай, а деликт, то есть причинение вреда вследствие бездействия конкретного лица, обязанного содержать имущество в надлежащем состоянии, сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.
«Ключевая ошибка автовладельца — поддаться панике и изменить картину происшествия. Ваша первая задача — процессуальная фиксация. Немедленный вызов полиции для составления акта осмотра — это не формальность, а формирование основной доказательственной базы, которая ляжет в основу ваших требований», — объяснила Бондаренко.
По ее словам, пока пострадавший ожидает сотрудников, необходимо самому зафиксировать причинно-следственную связь: поврежденный автомобиль, упавший снег и конкретная крыша, с которой он сорвался.
«Отсутствие оградительных лент является прямым доказательством вины эксплуатирующей организации», — отметила адвокат.
После фиксации устанавливается надлежащий ответчик — управляющая компания или собственник здания.
Объективная оценка ущерба, подтвержденная заключением независимой технической экспертизы, ложится в основу досудебной претензии. Если она остается без удовлетворения — это прямой путь к подаче искового заявления.
«Не стоит сомневаться: сложившаяся судебная практика по данной категории дел практически однозначно встает на сторону потерпевшего, чья позиция подкреплена грамотно собранными доказательствами», — подытожила эксперт.
В Московском регионе третьи сутки идет снегопад, количество осадков достигло рекордных значений. Дороги и дворы очищают от выпавшего снега.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.