Адвокат объяснила, что делать, если во время уборки снега повредили автомобиль

сегодня в 16:21

Юрист Бондаренко: при падении снега на авто нужно сразу все фиксировать

Падение снега на автомобиль с юридической точки зрения — это не несчастный случай, а деликт, то есть причинение вреда вследствие бездействия конкретного лица, обязанного содержать имущество в надлежащем состоянии, сообщила РИАМО член коллегии адвокатов Ленинградской области «Практика», член адвокатской палаты Ленобласти Екатерина Бондаренко.

«Ключевая ошибка автовладельца — поддаться панике и изменить картину происшествия. Ваша первая задача — процессуальная фиксация. Немедленный вызов полиции для составления акта осмотра — это не формальность, а формирование основной доказательственной базы, которая ляжет в основу ваших требований», — объяснила Бондаренко.

По ее словам, пока пострадавший ожидает сотрудников, необходимо самому зафиксировать причинно-следственную связь: поврежденный автомобиль, упавший снег и конкретная крыша, с которой он сорвался.

«Отсутствие оградительных лент является прямым доказательством вины эксплуатирующей организации», — отметила адвокат.

После фиксации устанавливается надлежащий ответчик — управляющая компания или собственник здания.

Объективная оценка ущерба, подтвержденная заключением независимой технической экспертизы, ложится в основу досудебной претензии. Если она остается без удовлетворения — это прямой путь к подаче искового заявления.

«Не стоит сомневаться: сложившаяся судебная практика по данной категории дел практически однозначно встает на сторону потерпевшего, чья позиция подкреплена грамотно собранными доказательствами», — подытожила эксперт.

В Московском регионе третьи сутки идет снегопад, количество осадков достигло рекордных значений. Дороги и дворы очищают от выпавшего снега.

