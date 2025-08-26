7 станций метро планируется построить в Подмосковье до 2035 года

Власти Москвы опубликовали схему развития метрополитена до 2035 года с 7-ю новыми станциями на территории Подмосковья, сообщает MSK1.ru .

Согласно проекту, Бирюлевская линия будет продлена до Киевского шоссе. На официальной схеме видны станции «Лопатино» и «Дрожжино», которые должны появиться в Ленинском городском округе. Еще одна станция без названия расположена вблизи платформы Битца МЦД-2 за МКАД.

Затем Бирюлевская линия метро вернется в административные границы Москвы. Среди станций, которые будут построены на этом участке, — «Улица Маршала Савицкого», «Щербинка» и «Остафьево». Последняя станция будет иметь пересадку на Сокольническую линию. Шесть станций откроют к 2034 году.

После этого «рубиновая» метка столичной подземки пройдет через станции «Никольское», «Черепово» и «Кедровая» (где можно будет пересесть на Троицкую линию), а также через еще 4 станции до Киевского шоссе, где она в 2035 году соединится с продленной желтой веткой.

Кроме того, столичные власти планируют продлить Филевскую линию от «Кунцевской» в Сколково. К 2033 году жителям подмосковного Красногорска станут доступны станции «Красногорская» и «Изумрудные холмы» Рублево-Архангельской линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в будущем весь городской общественный транспорт станет беспилотным. По его словам, уже в сентябре 2025 года на улицы столицы выйдет первый беспилотный трамвай.