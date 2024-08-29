7-балльные пробки ожидаются на дорогах Москвы в четверг вечером

Вечером в четверг в Москве загруженность дорог достигнет отметки в 6-7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пробки будут в центральных районах города, на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК). Рекомендуется также объезжать магистрали по направлению к области.

Затруднений движения не будет на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. В Дептрансе напомнили о том, что водителям рекомендуется пристегиваться и не отвлекаться на смартфон во время езды.

Ранее на 38-м км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Двух девушек-подростков, пострадавших во время ДТП, эвакуировали на вертолете.