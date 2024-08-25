Пострадавших в ДТП на 38 км МКАД эвакуировали на вертолете

Фото - © Официальный канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

сегодня в 17:01

ДГО: 2 девушек-подростков эвакуировали на вертолете после ДТП на 38 км МКАД

Пострадавших в аварии на 38 километре Московской кольцевой автодороги эвакуировали на воздушном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ДГО).

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в воскресенье. Во время него столкнулись несколько машин, а также получили травмы двое детей.

На место ДТП отправили санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он в срочном порядке доставил в больницу двух девушек-подростков.

Ранее сообщалось, что из-за массового ДТП на 38 километре МКАД образовалась пробка. Водителей просили объезжать место, где столкнулись автомобили.