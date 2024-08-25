сегодня в 14:08

В Москве массовое ДТП спровоцировало затор на 38-м км МКАДа

Дептранс предупреждает в своем Telegram-канале автомобилистов Москвы о сложной дорожной обстановке в районе съезда № 38 с МКАД, там случилась авария.

По данным ведомства, на 38-м километре МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей. Точное число машин пока неизвестно.

На месте происшествия работают оперативные службы. О пострадавших информации пока не поступало.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные пути проезда.