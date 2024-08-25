В Москве массовое ДТП спровоцировало затор на 38-м км МКАДа
Дептранс предупреждает в своем Telegram-канале автомобилистов Москвы о сложной дорожной обстановке в районе съезда № 38 с МКАД, там случилась авария.
По данным ведомства, на 38-м километре МКАД столкнулись сразу несколько автомобилей. Точное число машин пока неизвестно.
На месте происшествия работают оперативные службы. О пострадавших информации пока не поступало.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные пути проезда.