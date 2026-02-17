4,5 часа страданий: с авиакомпании требуют 1 млн из-за обгадившегося пассажира

Семья подала иск к авиакомпании «Россия» из-за запаха фекалий во время полета

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от семьи к авиакомпании «Россия». Они требуют выплатить 1 млн рублей компенсации из-за пассажира, который испортил воздух во время полета, сообщает «Фонтанка» .

Семья летела из Сочи в Петербург 22 ноября. Мужчина в возрасте, который ограничен в подвижности, опорожнился и на протяжении 4,5 часа источал неприятный запах. Страдания испытывал весь салон, но только эта семья дошла до суда.

Командир судна решил, что безопасности полета ничто не угрожает, поэтому продолжил путь. Теперь семья требует взыскать с авиакомпании компенсацию в размере 1 млн рублей.

Ранее другая семья приобрела билеты в авиакомпании «Победа», но позже ребенок получил травму, и врачи запретили ему лететь. Однако компания отказалась возвращать деньги и не приняла медицинскую справку.

