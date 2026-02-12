«Победа» не вернула деньги за билет ребенку, которому врачи запретили летать

Семья приобрела билеты в авиакомпании «Победа», но позже ребенок получил травму, и врачи запретили ему лететь. Однако компания отказалась возвращать деньги и не приняла медицинскую справку, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

23 октября 2023 года Марина К. приобрела три билета на рейс Санкт-Петербург — Махачкала и обратно. Каждый билет стоил 14 648 рублей. Однако ребенок получил травму, и полет пришлось отменить.

За четыре дня до вылета Марина обратилась в службу поддержки, чтобы решить вопрос с возвратом билетов, и приложила медицинскую справку, в которой врачи запрещали ребенку сидеть в течение 3 месяцев. В том числе после выписки ему нельзя было летать еще 4 месяца. В возврате средств отказали.

Тогда Марина обратилась с досудебной претензией, но компания ответила ей только через 2 месяца, оставив требования без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в суд, где «Победа» назвала справку из городской больницы недостаточным основанием для возвращения средств.

Судья встал на сторону истца и указал, что документ действителен на момент вылета и соответствует требованиям перевозчика. С авиакомпании взыскали стоимость билета на ребенка (14 648 рублей), неустойку (30 тыс. рублей), компенсацию (10 тыс. рублей) и штраф (27 324 рубля). Также «Победа» заплатит 7 тыс. рублей госпошлины.

