220-й маршрут электробусов запустили в Москве

Новый маршрут электробусов запустили в столице от станции метро «Теплый Стан» до МЦД Кокошкино, он стал 220-м, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Электробусы будут курсировать по маршруту № 878, который соединяет муниципальные округа ТиНАО с ЮЗАО.

Всего в мегаполисе пассажиров перевозят свыше 2,4 тыс. машин, оснащенных самыми современными сервисами для комфорта и безопасности людей.

У электробусов в городе масса преимуществ. Этот транспорт помогает сохранить экологию. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа на свыше чем 60 тонн в год. Также главные плюсы электробуса: мягкий ход, оптимальная температура воздуха в салоне, широкие двери, зарядные порты для гаджетов, площадки для колясок и велосипедов.

Ранее в Луганске впервые запустили московские электробусы. Их передали вместе с зарядной станцией по соглашению о сотрудничестве.