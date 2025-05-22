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160 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона на фоне атак

160 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в четверг утром на фоне отражения атаки украинских беспилотников на Москву, сообщает РБК .

На вылет в аэропорту Шереметьево задерживаются 15 рейсов, 7 — отменены. На прилет — 46 рейсов задерживаются, 4 — отменены.

В аэропорту Домодедово из-за атаки дронов ВСУ на вылет отменили 5 рейсов. На прилет в воздушной гавани задержали 34 рейса, отменили — 3, перенаправлен во Внуково — 1.

Согласно данным табло, в аэропорту Внуково в четверг утром на вылет задержали 13 рейсов, на прилет — 25. В аэропорту Жуковский на вылет отменили 1 рейс, еще 1 был задержан. На прилет задерживаются 4 самолета, а 2 — отменены.

Прошедшей ночью средства ПВО сбили 105 дронов противника самолетного типа над регионами РФ. Из них 35 — над Московским регионом. В четверг утром ВСУ предприняли попытку массовой атаки БПЛА на столицу.