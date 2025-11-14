сегодня в 09:54

12 пассажирских поездов задерживаются по пути в Крым и обратно

На железной дороге по пути в Крым и из него задерживаются 12 пассажирских поездов, время опоздания варьируется от 1,5 до 4,5 часов, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Время задержки у составов может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об этом.

По направлению в Крым задерживаются следующие составы:

№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь отправлением 12 ноября, задержка 4 часа,

№ 327 Кисловодск — Симферополь отправлением 13 ноября, задержка 2,5 часа,

№ 092 Москва — Севастополь отправлением 12 ноября, задержка 2 часа,

№ 316 Адлер — Симферополь отправлением 13 ноября, задержка 1,5 часа,

№ 195 Москва — Симферополь отправлением 12 ноября, задержка 2 часа,

№ 162 Пермь — Симферополь отправлением 11 ноября, задержка 2 часа,

№ 028 Москва — Симферополь отправлением 13 ноября, задержка 1,5 часа.

Из Крыма в пути задержаны поезда:

№ 068 Симферополь — Москва отправлением 13 ноября, задержка 4,5 часа,

№ 328 Симферополь — Кисловодск отправлением 13 ноября, задержка 4 часа,

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 13 ноября, задержка 3 часа,

№ 196 Симферополь — Москва отправлением 13 ноября, задержка 3 часа,

№ 092 Севастополь — Москва отправлением 13 ноября, задержка 3 часа.

Актуальную информацию по этому вопросу пассажиры и встречающие могут узнать по телефону горячей линии: 8 (800) 775-54-53.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что за ночь перехвачены 216 беспилотников ВСУ. В том числе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.