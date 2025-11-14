ПВО ликвидировала 216 украинских беспилотников над РФ ночью

Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

66 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 59 — над Черным морем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Также из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.