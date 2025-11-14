ПВО ликвидировала 216 украинских беспилотников над РФ ночью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Минувшей ночью над 11 регионами страны и Черным морем перехватили 216 дронов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Их уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
66 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 59 — над Черным морем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом, восемь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской областью, три — над Тамбовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Также из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис».
