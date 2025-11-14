Обломки дрона повредили гражданское судно в порту Новороссийска
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск
В результате продолжающейся атаки беспилотников на Новороссийск обломки БПЛА повредили гражданское судно в портовой зоне, три человека получили ранения.
Как сообщает оперштаб Краснодарского края, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Параллельно спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис», где ранее произошло попадание дрона.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем.
