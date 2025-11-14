В Новороссийске повреждены жилые дома и нефтебаза при атаке ВСУ

сегодня в 03:11

Один человек ранен при атаке дронов ВСУ в Новороссийске

В Новороссийске фрагменты сбитых БПЛА повредили три многоквартирных дома, выбив стекла в жилых помещениях.

Как сообщает оперштаб региона, один мужчина получил ранения и был госпитализирован. Значительные разрушения зафиксированы на перевалочном комплексе «Шесхарис» — удар по нефтебазе пришелся по береговым сооружениям, однако, по предварительным данным, жертв на объекте нет.

Системы ПВО уже три часа отражают воздушные атаки над Новороссийском, Геленджиком, Анапой и Туапсинским районом.

В целях безопасности полностью приостановлено авиасообщение в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

