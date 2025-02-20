«112»: вертолет санавиации может потерпеть крушение над аэропортом в Ставрополе Транспорт сегодня в 15:30

Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе. Пилоты пытаются сделать все возможное, чтобы воздушное судно не упало, сообщает «112» со ссылкой на источник.

Борт планирует выработать топливо. Он летает над аэропортом. У вертолета появились проблемы с винтом. Внутри воздушного судна, предположительно, находится четыре человека — медбригада и пилоты. Ранее в канадском Торонто потерпел крушение самолет Bombardier CRJ900. Пострадали 17 человек, но все остались живы.