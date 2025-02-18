Завалился на бок и вспыхнул: момент крушения самолета в Торонто попал на видео
В Сети появилась видеозапись с моментом крушения самолета в Торонто
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Telegram-канал Baza разместил видеоролик с моментом крушения самолета Bombardier CRJ900 в Торонто.
На видео можно увидеть, что во время посадки у лайнера повредилась правая стойка шасси, затем самолет завалился на бок и сразу загорелся. Через несколько метров он перевернулся.
От борта повалил густой черный дым, были видны языки пламени.
Ранее при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. В результате ЧП пострадали 17 человек.
Как заявил глава провинции Онтарио Даг Форд, этот опасный инцидент обошелся без жертв.