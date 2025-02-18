Завалился на бок и вспыхнул: момент крушения самолета в Торонто попал на видео

сегодня в 16:20

В Сети появилась видеозапись с моментом крушения самолета в Торонто

Telegram-канал Baza разместил видеоролик с моментом крушения самолета Bombardier CRJ900 в Торонто.

На видео можно увидеть, что во время посадки у лайнера повредилась правая стойка шасси, затем самолет завалился на бок и сразу загорелся. Через несколько метров он перевернулся.

От борта повалил густой черный дым, были видны языки пламени.

Ранее при посадке в аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. В результате ЧП пострадали 17 человек.

Как заявил глава провинции Онтарио Даг Форд, этот опасный инцидент обошелся без жертв.