10 новых автобусных маршрутов появилось в Подмосковье

За 2025 год в Подмосковье запустили 10 новых автобусных маршрутов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Важное преобразование — это запуск новых маршрутов. Мы плотно взаимодействуем с депутатами и главами (муниципалитетов — ред.)», — сказал Марат Сибатулин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в этом году уже запустили 10 новых маршрутов и ввели 35 новых связей с поселками и деревнями.

Сибатулин уточнил, что жители деревень и поселков обращались к главам своих муниципалитетов с просьбой разместить автобусную остановку в шаговой доступности.

Ранее Воробьев сообщил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.