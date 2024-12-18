Звезда лыжного спорта проведет мастер-класс для реутовчан

Мероприятия стартуют в субботу, 21 декабря. Уже в 10.00 центр военно-патриотического воспитания, туризма и спорта «Реут» проведет для горожан веревочную станцию в парке «Фабричный пруд». В это же время любой желающий сможет познакомиться со спортсменами наукограда на фотовыставке или согреться в чайной станции. Обе площадки будут работать до 13.00.

С 10.00 до 11.00 пройдет особенное событие. Заслуженный мастер спорта России по лыжному спорту, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский проведет для жителей и гостей города мастер-класс. Участников ждет олимпийская разминка, мастер-класс по технике лыжного хода, советы по избежанию распространенных ошибок, автографы и фотосессия со спортсменом.

Найти для себя развлечение по душе смогут и юные жители Реутова. В 11.00 в парке стартует анимация для детей «Зимняя сказка». А в 11.30 жители смогут принять участие в предновогодних зимних стартах!

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.