Звезда футбола Мбаппе мог изнасиловать девушку после вечеринки в ночном клубе
Фото - © РИА Новости, Алексей Филиппов
Французского футболиста «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Расследование началось после двухдневного визита форварда в Стокгольм, сообщает РИА Новости со ссылкой на TV4 News.
В шведской столице Мбаппе и его друзья посещали ресторан и ночной клуб. Во время поездки в Стокгольм, по данным правоохранителей, звездный футболист мог изнасиловать девушку.
Пострадавшая утверждает, что после изнасилования со стороны Мбаппе ей пришлось обратиться за помощью врачей.
Сам 25-летний Килиан Мбаппе отрицает все обвинения, называя их фейком.
Ранее дагестанские хакеры слили в Сеть базу данных футболистов «Реала» и «Аталанты». Тогда в открытый доступ попали в том числе паспорт, адрес и номер телефона Килиана Мбаппе.