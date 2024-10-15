Звезда футбола Мбаппе мог изнасиловать девушку после вечеринки в ночном клубе

сегодня в 14:15

Футболиста «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании в Стокгольме

Французского футболиста «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Расследование началось после двухдневного визита форварда в Стокгольм, сообщает РИА Новости со ссылкой на TV4 News.

В шведской столице Мбаппе и его друзья посещали ресторан и ночной клуб. Во время поездки в Стокгольм, по данным правоохранителей, звездный футболист мог изнасиловать девушку.

Пострадавшая утверждает, что после изнасилования со стороны Мбаппе ей пришлось обратиться за помощью врачей.

Сам 25-летний Килиан Мбаппе отрицает все обвинения, называя их фейком.

Ранее дагестанские хакеры слили в Сеть базу данных футболистов «Реала» и «Аталанты». Тогда в открытый доступ попали в том числе паспорт, адрес и номер телефона Килиана Мбаппе.