сегодня в 18:06

Mash: хакеры из России слили в Сеть базу данных футболистов «Реала» и «Аталанты»

Дагестанские хакеры взломали и слили в Сеть данные игроков мадридского «Реала» и итальянской «Аталанты». Сегодня «королевский клуб» сыграет с командой из Бергамо в финале суперкубка УЕФА, сообщает Mash .

В открый доступ попали паспорта, адреса и телефонные номера Флорентино Переса, Карло Анчелотти, Килиана Мбаппе, Тибо Куртуа, Джуда Беллингема, Луки Модрича и других звезд мирового футбола.

Также дагестанцы слили в Сеть личные данные сотрудников стадиона «Легии» в Варшаве, где в среду состоится игра, а затем и аккредитованных журналистов, официантов, барменов и уборщиц.

Причиной утечки данных стали проблемы в работе сайта UEFA. Организация оперативно устранила неполадки в системе защиты, однако дагестанские хакеры успели похитить данные.

Ранее капитан «Алании» применил удушающий прием против игрока «Аутсайдера» во время матча чемпионата РФ по мини-футболу. Судья удалил с поля обоих футболистов.