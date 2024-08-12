Во время матча чемпионата РФ по мини-футболу спортсмен применил удушающий прием

Во время одного из матчей чемпионата РФ по мини-футболу спортсмен использовал удушающий прием, сообщает Baza .

Инцидент произошел 11 августа. В этот день в финале регионального этапа чемпионата РФ по мини-футболу в формате 8 на 8 сразились команды «Аутсайдер» и «Алания». Капитан последней взял одного из игроков противника за шею, и чуть не лишил его сознания.

Судья удалил с поля обоих. Позднее капитан «Алании» выиграл награду, как лучший игрок соревнований.

Ранее в Москве задержали восемь футболистов клуба «Хоса». Они устроили драку после матча.