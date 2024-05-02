Устроивших драку футболистов клуба «Хоса» задержали в Москве

В Москве задержали восемь футболистов клуба «Хоса», которые накануне устроили драку после любительского матча с командой «ЮЗАО». Все задержанные — уроженцы Таджикистана, сообщает Baza .

Конфликт между командами случился 28 апреля на стадионе «Труд». Один из пострадавших рассказал, что игрок «Хосы» начал бить противника по голове. Другие участники клуба увидели потасовку, подбежали и сразу стали бить остальных оппонентов.

После драки один из пострадавших обратился в больницу. Он получил ушиб головы, также парню разбили бровь. Нападавших удалось установить и задержать.

Ими оказались восемь уроженцев Таджикистана — Сафарбеков С. (26 лет), Холикдодов Х. (25 лет), Тамулшоев М. (33 года), Каландарбеков М. (21 год), Каландарбеков А. (19 лет), Назаршоев Н. (32 года) и Ошурбеков Ф. (22 года).

В их отношении составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». После проверки следователей по факту случившегося могут завести уголовное дело. Также двое из задержанных нарушили условия миграционного учета, поэтому могут быть депортированы из России.