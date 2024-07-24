Зимние Олимпийские игры в 2034 году пройдут в Солт-Лейк-Сити

Решение о том, что Солт-Лейк-Сити примет зимние Олимпийские игры в 2034 году, было принято 24 июля на 142-й сессии МОК в Париже. Уточняется, что город стал единственным, кто подал заявку.

В Солт-Лейк-Сити в 2002 году уже проходили XIX зимние Олимпийские игры. В них принимали участие 2399 спортсменов. Тогда в командном зачете лидером стала Норвегия, а Россия заняла 5 место.

Ранее также стало известно, что зимние Олимпийские игры 2030 года проведут во Французских Альпах. При этом страна должна будет предоставить МОК гарантии проведения соревнований.