Зимние Олимпийские игры 2030 года проведут во Французских Альпах

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах. Место объявили по итогам голосования участников сессии Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РИА Новости .

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава организации Томас Бах.

Он отметил, что за выбор Французских Альп проголосовали 84 участника, 4 были против, а 7 воздержались.

Глава комиссии по будущим Играм Карл Штосс сказал, что французское правительство должно до конца декабря текущего года предоставить гарантии проведения Игр. В частности, нужно подтвердить договоры с тремя регионами — Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы. Французская делегация подтвердила, что необходимые требования будут выполнены.

Международный олимпийский комитет (МОК) разместил ранее окончательный список атлетов из РФ, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Летние Олимпийские игры стартуют 26 июля. Соревнования будут проводить по 11 августа.