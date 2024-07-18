МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) разместил окончательный список атлетов из РФ, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом, сообщает «Матч ТВ» .

В Играх выступят 15 атлетов: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Олимпийские игры стартуют 26 июля. Соревнования будут проводить по 11 августа.

Ранее СМИ писали, что на Олимпиаду в Париже полиция Франции не допустила почти 4 тыс. человек, которых подозревают в причастности к вмешательству со стороны других стран.