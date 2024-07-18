Накануне Олимпиады во Франции следят за россиянами и белорусами
На Олимпийские игры во Франции сотрудники МВД страны не допустили почти четыре тысячи человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на BFMTV Sport.
Сотрудники МВД Франции на основании проведенных расследований не допустили к спортивным мероприятиям 3922 человека, сказано в статье.
«Это могут быть люди, которые подозреваются в причастности к вмешательству со стороны иностранных государств. Мы уделяем особое внимание, например, гражданам России или Белоруссии, — указал глава ведомства Жеральд Дарманен.
Среди лиц, лишенных права на посещение соревнований есть, например, радикальные исламисты и активисты, отметил он.
Дарманен подчеркнул, что несогласные с решением властей могут обратиться в суд.
Ранее ряд высокопоставленных чиновников публично искупались в парижской реке Сена, чтобы доказать ее безопасность и экологичность.