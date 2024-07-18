Накануне Олимпиады во Франции следят за россиянами и белорусами

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На Олимпийские игры во Франции не допустили почти четыре тысячи человек

На Олимпийские игры во Франции сотрудники МВД страны не допустили почти четыре тысячи человек, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на BFMTV Sport.

Сотрудники МВД Франции на основании проведенных расследований не допустили к спортивным мероприятиям 3922 человека, сказано в статье.

«Это могут быть люди, которые подозреваются в причастности к вмешательству со стороны иностранных государств. Мы уделяем особое внимание, например, гражданам России или Белоруссии, — указал глава ведомства Жеральд Дарманен.

Среди лиц, лишенных права на посещение соревнований есть, например, радикальные исламисты и активисты, отметил он.

Дарманен подчеркнул, что несогласные с решением властей могут обратиться в суд.

Ранее ряд высокопоставленных чиновников публично искупались в парижской реке Сена, чтобы доказать ее безопасность и экологичность.