Мэр Парижа искупалась в Сене, которую экологи назвали грязной

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене, чтобы доказать, что в водоеме можно проводить соревнования во время летних Олимпийских игр, сообщает РБК .

Власти столицы Франции называли воду «достаточно чистой». Мэр Парижа решила доказать это и лично погрузилась в воду, при этом надев специальный плавательный костюм.

В Сеть попало видео купания мэра. На записи видно, что вода в реке очень мутная. Кроме Анн Идальго в водоеме также плавали и другие люди.

Ранее экологи называли воду в реке загрязненной и потенциально опасной, из-за чего советовали не проводить в водоеме соревнования в рамках Олимпиады, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Также весной в Сену попало 50 тонн сточных вод из-за проблем на насосной станции.

В Сене недавно поплавала и глава Минспорта Франции Удеа-Кастера. Она хотела продемонстрировать работу по очищению реки, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет.