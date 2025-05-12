Живущая в Испании Исинбаева накопила около 400 тысяч рублей долгов за коммуналку

Прыгунья с шестом и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева накопила около 400 тыс. рублей долгов за коммунальные услуги. Спортсменка уже второй год, предположительно, не платит за ЖКУ в собственных квартирах в Москве, сообщает SHOT .

У Исинбаевой, как заявляется, есть крупный долг за коммунальные платежи в квартире в жилом комплексе «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. Спортсменке необходимо заплатить 336 тыс. рублей.

Долг за коммунальные услуги, предположительно, есть и в квартире в жилом комплексе «Акватория». За нее спортсменке необходимо заплатить 65,2 тыс. рублей.

У Исинбаевой возможно есть долг и перед Федеральной налоговой службой. За неделю он увеличился на 500 тыс. рублей. Теперь спортсменке нужно заплатить ФНС более 1,6 млн рублей.

Ранее у живущей в Испании Исинбаевой нашли две квартиры в Москве. 120-метровая на Ленинградском шоссе в ЖК «Акватория» стоит, предположительно, 76 млн рублей. В ЖК «Дом в Сокольниках» квартира площадью 98,4 квадратных метра, но ее цена неизвестна.