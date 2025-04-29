У живущей в Испании Исинбаевой нашли две квартиры в Москве

У 42-летней спортсменки, олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, переехавшей в Испанию, обнаружили две квартиры в российской столице, сообщает SHOT .

Она купила жилье в августе 2022 года, когда решила обосноваться в Испании. Спортсменка выбрала квартиру на 20-м этаже ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе, ее площадь — 120,9 кв. м. Она оценивается в общую сумму около 76 млн рублей.

В Москве у прыгуньи с шестом есть еще одна квартира. Она находится на 22-м этаже ЖК «Дом в Сокольниках». Она меньшей площади — 98,4 «квадрата». Это жилье спортсменка приобрела в 2013 году.

Сегодня Исинбаева с мужем, дочкой и сыном живет на испанском острове Тенерифе. Она получила вид на жительство в стране в 2022 году. В Испании спортсменка купила таунхаус в ипотеку.

В России ФНС выставила Исинбаевой крупный счет — на 1,1 млн рублей за долги по налогам. В прошлом году ей выписывали штраф. Недавно налоговая выставила новый счет, и теперь спортсменке нужно погасить 1 130 123 рубля задолженности.