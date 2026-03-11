Жители Орехово-Зуевского округа сдали нормы ГТО на стадине «Торпедо»

Более 100 жителей Орехово-Зуевского округа 10 марта выполнили нормативы комплекса ГТО на стадионе «Торпедо». Акция прошла в честь 95-летия со дня создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В испытаниях приняли участие ветераны спецоперации, депутаты, руководители учреждений, общественники, молодогвардейцы, активисты «Единой России» и сторонники здорового образа жизни.

Участники выполнили отжимания, подъем туловища, наклоны на гибкость, прыжки в длину с места и стрельбу из электронного оружия.

«Каждый, кто любит спорт и придерживается здорового образа жизни, должен доказывать это делом. Сегодня многие получили такую возможность на стадионе „Торпедо“. Хорошая проверка собственных сил. У кого-то все прошло как по маслу, а кто-то понял, над чем еще стоит поработать», — отметил председатель совета депутатов Орехово-Зуевского округа Александр Бабаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.