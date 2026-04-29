© В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф

Жители Подмосковья подали более 3 тыс заявок на перепланировку с начала года

Более 3 тыс заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещений подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг. Услуга доступна онлайн и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое», а также в мобильном приложении «Добродел». Подать заявление могут собственники квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы. Решение о предоставлении услуги направят в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.