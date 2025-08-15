«Зенит» или «Спартак»: стали известны футбольные предпочтения женщин в России
«Спорт-Экспресс» провел опрос о футбольных предпочтениях женщин
Ежедневная газета «Спорт-Экспресс» провела трехнедельное голосование среди любителей футбола. Выяснилось, что 47% женщин предпочитают петербургский «Зенит», сообщает «Бриф24».
По данным опроса, всего 45% представителей сильного пола считают себя фанатами «бело-голубых», а дамы меньше интересуются «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Зенит» не отпустил своего 25-летнего защитника Арсена Адамова в грозненский «Ахмат».
Адамов будет бороться за основное место в питерском клубе, хотя уже отыграл целый сезон за «Ахмат» на правах аренды.