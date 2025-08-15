«Зенит» или «Спартак»: стали известны футбольные предпочтения женщин в России

сегодня в 18:01

По данным опроса, всего 45% представителей сильного пола считают себя фанатами «бело-голубых», а дамы меньше интересуются «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не отпустил своего 25-летнего защитника Арсена Адамова в грозненский «Ахмат».

Адамов будет бороться за основное место в питерском клубе, хотя уже отыграл целый сезон за «Ахмат» на правах аренды.