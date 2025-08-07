«Зенит» не отпустил своего защитника Адамова в «Ахмат»

«Ахмат» обращался в «Зенит» по поводу трансфера Адамова, но получил отказ

Грозненский «Ахмат» делал запрос в «Зенит» относительно возможного трансфера 25-летнего защитника Арсена Адамова, однако клуб из Санкт-Петербурга отклонил предложение, сообщает Metaratings.ru .

Сам Адамов намерен бороться за место в основном составе «Зенита».

В прошлом сезоне футболист играл за «Ахмат» на правах аренды, приняв участие в 36 матчах во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне Адамов лишь один раз появился на поле в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями.

Действующий контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2 млн евро.