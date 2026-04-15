Заслуженный тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована в столичную больницу, сообщает «Mash на спорте» .

Сейчас она находится в реанимации. По словам родственников, состояние 79-летней Тарасовой стабильное.

Тренера собираются выписать в ближайшее время.

Тарасова страдает от прогрессирующей хронической язвы желудка. В июле прошлого года она прибыла на прощание с режиссером Александром Миттой на инвалидной коляске.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала возвращение Камилы Валиевой в спорт после завершения срока дисквалификации 25 декабря. По ее словам, фигуристке предстоит непростой путь, однако ее способности и сила характера помогут справиться с трудностями.

