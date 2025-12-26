Татьяна Тарасова поддержала возвращение Камилы Валиевой в спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила радость по поводу возвращения Камилы Валиевой в спорт после завершения срока дисквалификации 25 декабря, сообщает aif.ru .

Татьяна Тарасова заявила, что поддерживает возвращение Камилы Валиевой в большой спорт после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. По словам тренера, Валиевой предстоит непростой путь, однако ее способности и сила характера помогут справиться с трудностями.

«Валиевой, конечно, будет трудно вернуться. Но у нее большие способности. Я очень рада ее возвращению. Это поступок настоящий», — сказала Тарасова.

Ранее Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее ряда наград, включая золото чемпионата Европы 2022 года и медали чемпионатов России.

Камиле Валиевой сейчас 19 лет. Она родилась в Казани и начала заниматься фигурным катанием в возрасте 3,5 лет под руководством Ксении Ивановой. В 2012 году семья переехала в Москву, где спортсменка продолжила тренировки в СШОР «Москвич».

