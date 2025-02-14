Защитник «Динамо» Касерес будет получать около 800 тыс евро в год и бонусы

Новый защитник московского «Динамо» Касерес будет получать 800 тыс евро в год

Новый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес будет получать около 800 тысяч евро в год, а также бонусы по контракту с клубом, сообщает Metaratings.ru .

Согласно информации «РБ Спорт» сумма трансфера игрока из клуба «Ланус» может составить 4 миллиона евро, но возможные бонусы могут увеличить итоговую цену до 5 миллионов.

По данным «Спорт-Экспресс» сообщается, что 24-летний Касерес уже прибыл в Москву для прохождения медицинского обследования. Он присоединился к команде «Ланус» в марте 2023 года, с тех пор провел 68 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов будет зарабатывать в «Динамо» около 1,2 млн евро в год