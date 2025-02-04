Стал известен гонорар полузащитника Глебова при переходе в московское «Динамо»

Полузащитник Глебов сможет зарабатывать в «Динамо» 1,2 млн евро в год

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов будет зарабатывать в «Динамо» около 1,2 млн евро в год, сообщает Metaratings.ru .

Помимо фиксированной части зарплаты, 15-й номер «Ростова» при переходе в состав «бело-голубых» сможет получать бонусы за определенные достижения в матчах.

Глебов уже согласился на переход и ждет окончательной сделки между клубами. Как ожидается, контракт Глебова с «Динамо» будет заключен до 2030 года.

Московский клуб предложил за Глебова «Ростову», где он играет с 2019 года, 8 млн евро.

В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча, на его счету по одному голу и одной голевой передаче в каждом матче.