Всемирный день здоровья отметили в Ленинском округе спортивным фестивалем

В минувшие выходные в Ленинском городском округе на территории парка «Апаринки» состоялся спортивный фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Мероприятие объединило жителей округа, спортсменов и любителей активного образа жизни, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы видим, что интерес к здоровому образу жизни среди жителей растет с каждым годом, и это не может не радовать. Особенно важно, что в мероприятии приняли участие представители разных возрастных групп — от воспитанников спортивных школ до любителей активного образа жизни старшего поколения. Благодаря совместным усилиям удалось создать атмосферу праздника, а подобные мероприятия важны не только для продвижения спорта и здорового образа жизни, но и для укрепления связей между жителями», — сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского округа Ольга Перминова.

Также в фестивале приняли участие воспитанники спортивных школ, в том числе «Олимп» и «Центр физической культуры и спорта „Лидер“, мотобольная команда „Металлург“, беговой клуб „НеПаркРан Видное“, а также группа по скандинавской ходьбе „Активного долголетия“. В ходе мероприятия все желающие смогли поучаствовать в оздоровительном забеге, попробовать свои силы в скандинавской ходьбе, сдать нормативы ГТО, а также посетить общую зарядку и мастер-класс по гимнастике для суставов. Завершился фестиваль познавательной лекцией „Здоровый образ жизни“.

Все участники фестиваля получили памятные медали, а также полезные подарки — яблоки, предоставленные Азербайджанской диаспорой Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.