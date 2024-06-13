Волгоград примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

На стадионе «Волгоград-Арена» состоится встреча за Олимпбет — Суперкубок России между футболистами «Краснодара» и санкт-петербургского «Зенита». Игра пройдет 13 июля, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

За свою историю «Зенит» восемь раз побеждал в Суперкубке России, в том числе ежегодно с 2020 года.

Петербуржцы проигрывали в финале Суперкубка страны только однажды — в 2019 году, когда уступили московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

2 июня «Зенит» победил в суперфинале Кубка России. Подопечные Сергея Семака оформили «золотой дубль» по результатам сезона-2023/2024, выиграв национальный чемпионат в шестой раз кряду и завоевав Фонбет Кубок России.