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В московских Лужниках 2 июня состоялся матч в рамках суперфинала Кубка России между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом», игра закончился в пользу команды из Северной столицы России, пишет РБК .

«Зенит» одержал волевую победу над вылетевшей из Российской премьер-лиги по футболу командой ФК «Балтика» со счетом 2:1, оформив впервые в своей истории требл*.

Петербургский футбольный клуб впервые стал чемпионом РПЛ, забрал Кубок и Суперкубок России. Победный год в матче 2 июня забил Нурлы Алип.

Ранее «Зенит» выиграл матч против московского ФК «Динамо». Эта победа принесла сине-бело-голубым шестое чемпионство в РПЛ.

*«Золотой хет-трик» («требл») — победа футбольного клуба или сборной в 3 главных соревнованиях сезона.