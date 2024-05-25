«Зенит» стал 6-й раз чемпионом в РПЛ после победы над «Динамо» и «Краснодаром»

Чемпионом РПЛ в 6-й раз стал «Зенит» после матча с «Ростовом» со счетом 2:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в очередной раз вырвал победу у других команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2023/2024, это уже шестая победа сине-бело-голубых, пишет «Лента.ру» .

Заключительная игра в рамках РПЛ состоялась в Санкт-Петербурге 25 мая на домашней площадке «Зенита». Первый год был со стороны «Ростова», на 54-й минуте мяч в ворота петербуржцев забил полузащитник Роналдо. На 64-й минуте матча хавбек Густаво Мантуан сравнял счет — 1:1. Решающий гол на 85-й минуте в ворота «Ростова» отправил полузащитник Артур Гимараэс.

После победы в РПЛ, «Зенит» также сравнял счет по количеству наград с московским «Спартаком». Теперь у обеих команд по 10 наград. Сине-бело-голубые стали в шестой раз чемпионами в день основания футбольного клуба — 25 мая ему исполнилось 99 лет.

Ранее сын бывшего главного тренера «Зенита» Юрия Морозова Сергей поделился воспоминаниями, как его отец мечтал работать именно с петербургским клубом. Под его руководством команда сине-бело-голубых стала третьим призером чемпионата СССР 1980 года.