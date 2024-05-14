Сын легендарного тренера Юрия Морозова рассказал, как его отец возглавил «Зенит»

Сын тренера Морозова заявил, что его отец мечтал работать с «Зенитом»

Сын экс-главного тренера «Зенита» Юрия Морозова Сергей признался, что его знаменитый отец мечтал работать с сине-бело-голубыми. По его словам, Морозов-старший хотел получить контракт именно от руководства зенитовцев, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2000 году с 66-летним Юрием Морозовым связался тогдашний президент «Зенита» Виталий Мутко, который предложил ему занять пост главного тренера. Многие считали, что солидный возраст не позволит наставнику добиться успехов, но оказались неправы.

«Несмотря на большой перерыв в практике, (Юрий Морозов — ред.) легко вошел в работу. „Зенит“ так заиграл, что стал собирать полный „Петровский“» — вспомнил Морозов-младший.

Сын тренера отметил, что на тот момент клуб представляли собственные воспитанники — Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Александр Кержаков и Валерий Цветков. Спустя год футболисты под наставничеством Морозова взяли бронзовые медали чемпионата России.