Вяльбе заявила, что не согласна с Путиным по одному вопросу

Вяльбе не согласилась с Путиным по вопросу выступления спортсменов за рубежом

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что не согласна с главой государства Владимиром Путиным в том, что спортсмен должен сам решать, принимать участие в международных соревнованиях или нет. Об этом она заявила во время выпуска на RuTube-канале «Эмпатия Манучи», сообщает RT .

В России нет единой политики по тому, разрешать спортсмену участвовать в международных соревнованиях или нет. РФ необходимо выбрать позицию: либо считать, что такие спортсмены предают Родину, когда едут на иностранные турниры, либо все государство объединяется.

Большое количество спортивных федераций запретило атлетам из РФ принимать участие в международных соревнованиях. Однако россияне все равно участвуют в них.

Например, летом 14 российских спортсменов допустили до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе.