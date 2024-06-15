14 российских спортсменов допущены до Олимпийских игр в нейтральном статусе

МОК назвал первых российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых 14 российских спортсменов, которые допущены до предстоящих Олимпийских игр в столице Франции в нейтральном статусе. Также опубликован список с белорусскими спортсменами, сообщает SHOT .

В список допущенных атлетов из РФ вошли трековая и шоссейная велогонщица Тамара Дронова, четырехкратная чемпионка Европы и трехкратный призер чемпионатов мира по дзюдо Елена Иващенко, шоссейный велогонщик Александр Власов, батутистка Анжела Бладцева, борец классического стиля Алан Остаев, а также борцы вольного стиля Шамиль Мамедов и Начын Монгуш.

Помимо этого, принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе смогут борцы Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

В список допущенных к Играм белорусских спортсменов на сегодняшний день вошли 11 человек.

Ранее журналистам из России запретили использовать символику страны на Олимпиаде во Франции. В МОК заявили, что к сотрудникам медиа предъявляют такие же требования, как и к нейтральным спортсменам.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа текущего года в Париже.