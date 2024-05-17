Журналистам из РФ запретили использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

Российские журналисты не смогут использовать символику страны на Олимпиаде, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, сообщает ТАСС.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что к сотрудникам медиа предъявляют такие же требования, как и к нейтральным спортсменам.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россиян и белорусов не допустят до всех командных соревнований.

В участии в Играх также откажут тем, кто активно поддерживает военные действия и лицам, связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица не получат аккредитацию на соревнования.