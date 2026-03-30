Площадка городского стадиона «Авангард» в Домодедово стала центром притяжения баскетбольного Олимпа. Звезда российского баскетбола Виктор Кейру 27 марта провел мастер-класс для участников единой школьной лиги, который стал настоящим подарком для юных спортсменов, сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

Директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин отметил: «Пригласили сюда представителя баскетола. Спортсмен, который имеет большие достижения, участвует в сборной России. Мы рады, что проект „Школьная лига“ активно развивается и получает поддержку губернатора Московской области».

На мастер-классе тренер команды по баскетболу Александр Добрецов отметил, что для детей такой праздник — «это большая радость», и они с нетерпением ждали встречи с легендой. Участник «Единой школьной лиги» Артем Абрамов добавил: «Мы подготовили крутой номер. Не каждый день такая баскетбольная легенда приезжает дать мастер-класс».

Заместитель главы округа Домодедово Юлия Терещенко подчеркнула: «Мы любим спорт, мы голосуем своим участием. Домодедово уверенно держит спортивную планку и является одним из самых сильных округов в развитии спорта».

Виктор Кейру показал ребятам приемы и внимательно следил за их движениями. «Если они будут также продолжать тренироваться и слушаться тренеров, у них все будет хорошо», — заявил амбассадор «Единой школьной лиги». Он также посоветовал юным спортсменам верить в себя и ставить высокие цели.

Мастер-класс стал ярким событием не только для юных баскетболистов, но и для всей спортивной команды Домодедово, подтверждая важность таких мероприятий для развития молодежного спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.