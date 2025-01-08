ВФЛА: возвращение легкоатлетов РФ на международные соревнования — приоритет

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Возвращение легкоатлетов из России на международные соревнования — приоритет. Так председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков прокомментировал прошедший 7 января в Екатеринбурге турнир «Рождественские старты», сообщаетcя на сайте МК.ru .

Для всех важно, чтобы представители РФ снова начали выступать на международной арене. Такие соревнования дают мотивацию, понимание возможностей, отметил Фрадков.

Важно, чтобы турниры организовывали на территории России. Также РФ может участвовать в соревнованиях в дружественных странах, подчеркнул председатель ВФЛА.

Ранее спортсменки подмосковной Лобни победили на международных соревнованиях.