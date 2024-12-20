Спортсменки Лобни одержали победу на международных соревнованиях

В Москве завершились Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, международные соревнования MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP & MISHKA HIP HOP CHAMP. Лобненские спортсменки выступали в различных возрастных категориях и дисциплинах. В международных соревнованиях «Матрешка» команда «Гномики» (5-8 лет) заняла первое место в дисциплине «Степ-аэробика большая группа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.