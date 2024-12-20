Спортсменки Лобни одержали победу на международных соревнованиях
Фото - © Администрация г.о.Лобня
В Москве завершились Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, международные соревнования MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP & MISHKA HIP HOP CHAMP. Лобненские спортсменки выступали в различных возрастных категориях и дисциплинах. В международных соревнованиях «Матрешка» команда «Гномики» (5-8 лет) заняла первое место в дисциплине «Степ-аэробика большая группа». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Тренер команд — инструктор по спорту «Центра физической культуры и спорта» городского округа Лобня, руководитель студии VitaFitness Ирина Беляева.
В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.