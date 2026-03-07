Ветеран Гущин рассказал, зачем в Люберцах проводят чемпионат по пневмострельбе

В Люберцах торжественно открыли чемпионат по пневматической стрельбе. Ветеран группы «Альфа» и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин рассказал, для чего это нужно. По его словам, с помощью чемпионата прививаются навыки по безопасному обращению с оружием, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.

Гущин отметил, что пневматическая стрельба — один из самых молодых видов спорта, который был создан для того, чтобы дать возможность безопасно состязаться.

«Мы не ставим перед собой цель создать огромное количество спортсменов, мы хотим привить вам навыки безопасного обращения с оружием», — сказал Гущин на открытии чемпионата.

Данная спортивная дисциплина объединяет участников различных возрастов. Если прежде в ней лидировали мужчины, то теперь на стрельбище и в тир приходит все больше женщин.

Для 36-летней Татьяны Рассказовой, работающей специалистом по охране труда, стрельба из пневматического оружия превратилась из простого увлечения в совершенный метод отвлечься от профессиональных задач и оказаться в «замечательной обстановке» среди людей с общими интересами.

Рассказова начала заниматься этим спортом три года назад, приняла участие в ряде состязаний и теперь планирует в 2026 году выполнить норматив для получения первого спортивного разряда.

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов поздравил всех женщин с приближающимся 8 Марта и подчеркнул, что Люберцы впервые стали площадкой для проведения чемпионата по пневматической стрельбе, причем в обширном составе. В нем сегодня соревнуются спортсмены из восьми регионов страны.

Перечень спортивных направлений в Люберцах ежегодно расширяется. Пневматическая стрельба заняла в нем 42-ю позицию. В ходе мероприятия глава городского округа Владимир Волков и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин подписали договор о дальнейшем взаимодействии, что гарантирует проведение подобных чемпионатов и в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

